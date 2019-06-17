В Індонезії автобус злетів з дороги через поведінку пасажира, 12 загиблих

Унаслідок дій одного з пасажирів, автобус злетів у кювет в Індонезії, в результаті аварії загинуло 12 осіб.

Про це повідомляє BBC.

«Дванадцять осіб загинули, а десятки інших зазнали ушкоджень, після того, як пасажир вихопив кермо автобуса у Західній Яві, Індонезія, спричинивши падіння транспорту в кювет», - йдеться у повідомленні.

Свідки розповіли, що пасажир посварився з водієм та спробував захопити контроль над автобусом на високогірній дорозі в Маджалензі.

Внаслідок дій пасажира автобус виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з двома автівками, в результаті аварії ще одне вантажне авто перекинулося. Кількість жертв наразі 12.

Поліція розслідує інцидент та звернулася до свідків та потерпілих по детальну інформацію.