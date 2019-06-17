У Нідерландах горить меблева фабрика
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Укрінформ
У нідерландському місті Беркел ен Роденрійс горить меблева фабрика, через сильне задимлення не може курсувати швидкісний трамвай RandstadRail.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.
Зокрема, місцевим мешканцям рекомендують не відчиняти вікна і двері. Їх також попередили, що як запобіжний захід припинено роботу RandstadRail.
До гасіння вогню залучено більше десятка одиниць пожежно-рятувальної техніки. Їм також допомагає пожежна команда з аеропорту, яка має спеціальний транспорт для гасіння пожеж у літаках.
Причини займання наразі невідомі. Про потерпілих не повідомляється.
RandstadRail – це трамвай-поїзд, який з’єднує Гаагу, Роттердам і Зутермер.