У Нідерландах горить меблева фабрика

У нідерландському місті Беркел ен Роденрійс горить меблева фабрика, через сильне задимлення не може курсувати швидкісний трамвай RandstadRail.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Зокрема, місцевим мешканцям рекомендують не відчиняти вікна і двері. Їх також попередили, що як запобіжний захід припинено роботу RandstadRail.

До гасіння вогню залучено більше десятка одиниць пожежно-рятувальної техніки. Їм також допомагає пожежна команда з аеропорту, яка має спеціальний транспорт для гасіння пожеж у літаках.

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Причини займання наразі невідомі. Про потерпілих не повідомляється.

RandstadRail – це трамвай-поїзд, який з’єднує Гаагу, Роттердам і Зутермер.