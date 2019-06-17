Китайський лідер уперше за 14 років відвідає КНДР

Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін цього тижня здійснить дводенний візит до Північної Кореї.

Про це повідомляє AFP з посиланням на китайський державний телеканал CCTV.

“Сі Цзіньпін відвідає цього тижня Північну Корею, що стане першим візитом для китайського лідера за більш ніж десятиліття”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Сі перебуватиме у КНДР 20-21 червня на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Востаннє голова Китаю відвідував Північну Корею ще 2005 року - тоді КНР очолював Ху Цзіньтао.

Торік лідер КНДР Кім Чен Ин здійснив чотири візити до Китаю, під час яких зустрічався із Сі.