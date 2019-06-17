Китайський лідер уперше за 14 років відвідає КНДР

Китайський лідер уперше за 14 років відвідає КНДР

Укрінформ
Голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін цього тижня здійснить дводенний візит до Північної Кореї.

Про це повідомляє AFP з посиланням на китайський державний телеканал CCTV.

“Сі Цзіньпін відвідає цього тижня Північну Корею, що стане першим візитом для китайського лідера за більш ніж десятиліття”, - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, Сі перебуватиме у КНДР 20-21 червня на запрошення лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Востаннє голова Китаю відвідував Північну Корею ще 2005 року - тоді КНР очолював Ху Цзіньтао.

Торік лідер КНДР Кім Чен Ин здійснив чотири візити до Китаю, під час яких зустрічався із Сі.

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