У Киргизстані експрезидента хочуть позбавити недоторканності

Депутати парламенту Киргизстану збираються позбавити недоторканності експрезидента Алмазбека Атамбаєва.

Про це повідомляє Радіо Азаттик.

"Спеціальна депутатська комісія, створена для надання висновку з питання висунення обвинувачення проти експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва для позбавлення його статусу недоторканності, озвучила обвинувачення на його адресу", - йдеться в повідомленні.

Депутати вважають Атамбаєва винним у звільненні кримінального авторитета Азіза Батукаєва і гоніння на політиків і журналістів.

Також члени комісії заявили про незаконність вручення експрезидентом зброї громадянам Росії, трансформації земель і покупки ділянки в селі Кой-Таш, де він побудував будинок.

12 червня депутат Канат Ісаєв на засіданні парламенту висунув ініціативу про позбавлення недоторканності експрезидента Атамбаєва. Ісаєв і депутат Талант Мамитов озвучили обвинувачення на адресу Атамбаєва, найсерйознішим з яких вони вважають узурпацію влади.

Як повідомлялося, 4 квітня парламент Киргизстану в третьому остаточному читанні схвалив законопроект "Про гарантії діяльності президента", який позбавляє колишніх президентів недоторканності і дозволяє притягувати їх до кримінальної відповідальності.