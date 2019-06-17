Міністри закордонних справ і оборони ЄС обговорюють глобальну роль Євросоюзу

Міністри закордонних справ ЄС, які зустрічаються у понеділок в Люксембурзі, проведуть спільне засідання з міністрами оборони 28 країн Євросоюзу для того, щоб обговорити Глобальну стратегію ЄС.

Про це перед початком зустрічі заявила високий представник ЄС Федеріка Могеріні.

«Головним пунктом порядку денного сьогодні є Глобальна стратегія ЄС. Ми матимемо спільну зустріч міністрів закордонних справ з міністрами оборони 28 країн. Це звучить надто теоретично, але йдеться про розвиток (політики) Європейського Союзу в сфері оборони, де все ще багато має бути зроблено. Але це передбачає також підтримку багатосторонності, системи ООН, зокрема Глобального порядку. Це саме той шлях, яким ми як ЄС працюємо над глобальними питаннями у зовнішніх відносинах і яким набуваємо навіть більшої ваги у світі. Ми подивимося, як Європейський Союз може краще відігравати свою глобальну роль в той момент, коли він найбільше потрібний», - сказала високий представник ЄС.

Як очікується, серед інших тем зустрічі міністрів буде розвиток ситуації в Судані та у Венесуелі, санкції США проти Куби, поглиблення співпраці ЄС з Йорданією та іншими країнами регіону.

Читайте також: Єврокомісія може призупинити безвіз для окремих країн

За оголошеною напередодні інформацією, міністри ухвалять без обговорення низку резолюцій, серед іншого – щодо оновленої стратегії ЄС у Центральній Азії та щодо залучення ЄС до співпраці з країнами Чорноморського регіону.

Як повідомлялося, країни ЄС на рівні постійних представників підтримали пропозицію щодо продовження «кримського» пакету санкцій проти Росії без обговорення. Ймовірно, міністри закордонних справ ЄС можуть розглянути і це питання напередодні саміту ЄС, який відбудеться вже наприкінці поточного тижня. В офіційному порядку денному це питання не відображено.