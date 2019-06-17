Енергопостачання в Аргентині та Уругваї відновили після блекаута

Енергопостачання практично на всій території Аргентини і Уругваю відновлено після масштабного блекаута, що стався вранці в неділю, 16 червня.

Про це повідомили дві найбільші аргентинські енергокомпанії Edesur і Edenor, а також уругвайська компанія UTE ввечері в неділю за місцевим часом, передає DW .

"У цілому південноамериканські країни залишалися без електрики близько 15 годин", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, в Аргентині не була зачеплена тільки найпівденніша провінція - Вогняна Земля. У столиці Буенос-Айресі поїзда метро змушені були припинити рух аж до вечора неділі. Крім того, в місті відключилися всі світлофори, що призвело до хаосу на дорогах. Водночас лікарні продовжували отримувати електроенергію завдяки аварійним генераторам. Оскільки в південній півкулі Землі зараз починається зима, електрика необхідна в країні, в тому числі, для опалення.

На своїй сторінці в Twitter президент Аргентини Маурісіо Макрі назвав блекаут "досі небаченою подією". У свою чергу, заступник міністра з цивільного захисту Даніель Руссо в інтерв'ю місцевій радіокомпанії Mitre заявив, що за своїми масштабами цей збій є "безпрецедентним".

Причини порушення роботи систем енергопостачання поки залишаються нез'ясованими. За даними міністра енергетики Аргентини Густаво Лопетегуї, системи відключилися автоматично через проблеми з напругою. Однак він зазначив, що у вихідний день, коли до того ж температура повітря не досягає екстремальної позначки, електромережа в Аргентині має резерви в розмірі 20 відсотків, тому повсюдне відключення електрики є вкрай нетиповим.

Як заявив політик на прес-конференції, уряд не виключає спроби хакерського злому системи електропостачання, однак не вважає цю версію основною. Офіційні результати перевірки щодо даного випадку мають бути отримані тільки через сім-десять днів, додав він.

Водночас в Уругваї, який забезпечується струмом через спільну з Аргентиною мережу, електропостачання було частково відновлено вже через годину після початку блекаута. О 18:30 за місцевим часом компанія UTE повідомила в Twitter, що енергопостачання було відновлено на 98,5% території країни, а відновлювальні роботи в столичному регіоні мають закінчитися до ранку понеділка за місцевим часом.

Крім Аргентини і Уругваю блекаут торкнувся також окремі регіони Чилі, Бразилії та Парагваю, проте в цих країнах відключення енергії були менш масштабними.

Як відомо, з початку 2019 року блекаут відбувався також кілька разів у Венесуелі.