ЄС планує розпочати переговори про членство з Північною Македонією та Албанією одночасно

Міністри закордонних справ країн ЄС, які проводять у понеділок зустріч у Люксембурзі, найімовірніше, розглянуть питання щодо початку переговорів про членство в ЄС із Північною Македонією і Албанією одночасно, незважаючи на політичні ускладнення у випадку з Албанією.

Про це перед початком зустрічі заявив чинний голова ОБСЄ, віце-прем’єр-міністр та міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Якщо ми хочемо підтвердити свою важливість, показати, що ми надаємо цьому значення, що м є глобальним гравцем і є серйозними щодо політики розширення, ми маємо запросити їх (Албанію та Північну Македонію - ред.) розпочати переговори щодо членства вже завтра», - зауважив Лайчак.

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи має Північна Македонія більше шансів отримати таке запрошення, ніж Албанія, Лайчак сказав, що «ситуація під контролем».

«В Албанії зараз політична криза, щодо цього немає жодних сумнівів. Але початок переговорів про членство – це не те й саме, що їх завершення. Це процес, який ми повною мірою контролюємо. Якщо вони (країни) розпочинають переговори одночасно, це не означає, що вони мають завершити ці переговори також одночасно. Але таке рішення (щодо початку переговорів) могло б посилити голос Європейського Союзу», - зауважив він.

Як повідомляв Укрінформ, низка країн ЄС, зокрема, Нідерланди і Німеччина, на офіційному рівні висловлювали критичні зауваження щодо готовності Албанії до переговорів з ЄС щодо членства. Зокрема, парламент Нідерландів рекомендував уряду не підтримувати пропозицію Єврокомісії щодо початку таких переговорів та скасувати для Албанії режим безвізових поїздок до ЄС через недостатній прогрес країни у боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.