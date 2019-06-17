Три події тижня. Порозуміння у Вашингтоні, кремлівський репертуар та розв’язка у Молдові

Трамп та Дуда провели переговори у Вашингтоні. Російська влада продовжує демонструвати нахабно-людожерську поведінку. Демократична партія Молдови відмовилася від влади.

Президенти Сполучених Штатів та Польщі провели переговори у Вашингтоні, під час яких було досягнуто домовленості про зміцнення військової та економічної складової співпраці двох держав. Варшава послідовно намагається конвертувати статус відданого союзника Вашингтону у збільшення власного впливу на європейські справи, тому «камінці» двох президентів у «город» газопроводу NordStream2 виглядають цілком логічними та політично обґрунтованими. Дуда заручився згодою Трампа на участь у заходах, присвячених 80-й річниці початку Другої світової війни на початку вересня у Польщі, куди, до речі, запрошений і Володимир Зеленський.

Фото: facebook.com/Minenergo.Gov

Російська влада продовжує демонструвати власне небажання враховувати інтереси інших учасників міжнародних відносин. Під час консультацій у Москві з віце-президентом Єврокомісії Марошем Шефчовичем, присвячених постачанню російського газу в Європу, міністр енергетики Росії Олександр Новак завів розмову про мирову угоду між «Газпромом» та «Нафтогазом України». Російський урядовець показово проігнорував той факт, що рішення Стокгольмського арбітражу стосовно контракту 2009 року про постачання газу російська енергетична монополія відмовляється виконувати вже більше року. Втім, Кремль демонструє не лише зневагу до інших країн, але і «дресирує» власних громадян: не встигнув журналіст-розслідувач Іван Голунов вийти на волю з-під безпідставного арешту, як правоохоронці затримали понад 400 учасників демонстрації у Москві.

Фото з сайту ava.md

Політична криза у Молдові, за словами тамтешнього президента Ігоря Додона, завершилася. Як відомо, Демократична партія Молдови після коротких переговорів між її власником Владом Плахотнюком та послом США Дереком Хоганом перестала підтримувати блокування урядових будівель. Плахотнюк вилетів за кордон, йому навздогін прем’єр Майя Санду пообіцяла судове переслідування. Конституційний Суд Молдови скасував власні рішення, які створювали передумови для парламентських виборів на початку вересня. Україні варто зробити висновки з випадку досягнення консенсусу Росією, США та ЄС стосовно алгоритму зміни влади у пострадянській країні (попри відмінності у політичних системах Молдови та України) та усвідомлювати спокусу значної частини західного істеблішменту нормалізувати відносини з Росією за рахунок українських інтересів.

Євген Магда, Інститут світової політики