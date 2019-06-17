Помпео: США не хочуть війни з Іраном

Держсекретар Помпео заявив, що США не хочуть воювати з Іраном, але зроблять усе, аби гарантувати безпечне мореплавство на Близькому Сході.

Про це Помпео заявив каналу Fox News.

«Ми не хочемо війни. Ми зробили все можливе, щоб стримати це», - сказав Помпео.

При цьому держсекретар підкреслив: «Іранці повинні дуже чітко розуміти, що ми будемо продовжувати вживати заходів, які утримують Іран від такої поведінки».

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Помпео також підтвердив висновок про те, що за атакою на танкери в Оманській затоці стоїть Іран. За його словами, крім відеозаписів, опублікованих минулого тижня, у розвідки є й інші докази. «Світ побачить багато з цього», - пообіцяв Помпео.

Він додав, що США вживуть усіх належних дій - дипломатичних та інших, - аби гарантувати безпечний прохід через життєво важливі судноплавні шляхи. Утім, деталізувати, яким саме чином це робитиметься, держсекретар на став.