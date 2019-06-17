У Венесуелі перекинувся автобус: 16 загиблих
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Укрінформ
Щонайменше 16 людей загинули і ще 30 дістали поранення в аварії пасажирського автобуса в штаті Сулія на заході Венесуели.
Про це інформує видання 20 minutos.
"Автобус компанії Expresos Jáuregui розбився приблизно за 630 кілометрів на південний захід від Каракаса між містами Сан-Крістобаль і Маракайбо, столицею штату Сулія", - йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, серед загиблих дев'ять жінок та семеро чоловіків.
Причина аварії встановлюється. За словами свідків, автобус рухався із занадто високою швидкістю, і водій, імовірно, не зміг упоратися з керуванням.
Фото: versionfinal.com.ve