Ураган у Польщі залишив без світла понад 11 тисяч будинків
Укрінформ
Понад 11 тис. домашніх господарств залишилися без електрики після буревіїв, які прокотилися практично по всій території Польщі.
Про це інформує Радіо Польща.
"Прес-секретар Урядового центру безпеки Анна Адамкевич зазначила, що найбільше будинків залишилися без електрики в Західно-Поморському воєводстві – близько 6 тис. Вона також додала, що рятувальники весь час працюють над усуненням наслідків ураганів", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що рятувальні служби здійснили більше тисячі виїздів. В основному вони стосувалися пошкоджених дахів, повалених дерев, а також затоплених підвалів.