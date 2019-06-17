Трамп подякував Ізраїлю за селище свого імені

Президент США висловив вдячність Ізраїлю та його прем'єр-міністру Біньяміну Нетаньягу за честь, яку вони виявили, назвавши імʼям Трампа селище на Голанських висотах.

Про це Дональд Трамп написав у Twitter.

"Дякую за цю велику честь!", - зазначив глава Білого дому.

Thank you PM @Netanyahu and the State of Israel for this great honor!🇺🇸🇮🇱 https://t.co/OUcf6s98UX — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 червня 2019 р

Таким чином він зреагував на допис посла США Девіда Фрідмана, який відзначив, що Ізраїль уперше називає населений пункт на честь чинного президента від часів Гаррі Трумена (1949 р.).

"З днем народження, пане президенте", - додав Фрідман.

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Як повідомляв Укрінформ, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відкрив нове поселення на Голанських висотах, назване на честь президента США Дональда Трампа - Рамат-Трамп (Пагорби Трампа).