В Росії у потяга на ходу відчепився вагон із пасажирами

"У суботу вранці з технічних причин на 3 години 17 хвилин було затримано відправлення пасажирського потяга №738 призначенням Брянськ - Москва. Виявлену несправність обладнання оперативно усунути не вдалося", - йдеться в повідомленні.

Щоб пасажири змогли продовжити поїздку в Москву, був поданий резервний потяг.

За даними місцевих ЗМІ, причиною інциденту стало відчеплення одного з вагонів пасажирського поїзда під час руху потяга. У свою чергу Московська залізниця не повідомляє, в чому полягала причина несправності обладнання".