У центрі Москви 1,6 тисячі осіб мітингують за "справедливість для всіх"

«Близько 1600 осіб, за даними московської поліції, беруть участь на проспекті Сахарова в акції під гаслом Справедливість для всіх», - йдеться в повідомленні.

Спочатку протест був запланований як акція на підтримку журналіста сайту «Медуза» Івана Голунова, якого незаконно переслідували за звинуваченням у збуті наркотиків. Після звільнення Голунова гасла були скориговані.

Мітинг був узгоджений місцевою владою, брати участь у ньому було дозволено до 20 тисяч осіб.

Як повідомлялося, російського журналіста, кореспондента «Медузы» Іван Голунова було затримано 6 червня в Москві за звинуваченням у спробі збуту наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката.

8 червня суд відправив спецкора «Медузы» під домашній арешт на два місяці. На засіданні Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похоронний бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.