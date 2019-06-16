Трамп закликав змінити мера Лондона після нещодавньої нічної різанини

Трамп закликав змінити мера Лондона після нещодавньої нічної різанини

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп закликав лондонців змінити мера Садика Хана після інциденту з різаниною, що сталася напередодні у британській столиці.
Про це глава Білого дому заявив у своєму Twitter.

«Лондону потрібен новий мер якомога скоріше. Хан - це справжня катастрофа, і буде ще гірше!», - заявив він.

Таким чином американський президент прокоментував твіт журналістки і письменниці Кеті Хопкінс про надзвичайну подію в Лондоні, яка сталася в ніч на 15 червня, де двох осіб, 18-ти і 19-ти років, убили ударом ножа, ще трьох поранили. Затримано трьох підозрюваних у вбивстві віком 16-17 років.

У своєму повідомленні письменниця резюмувала ситуацію: «Це Лондонджистан Хана».

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Як відомо, Садик Хан Аман є британським політиком-лейбористом пакистанського походження, його було обрано мером Лондона в травні 2016 року.

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