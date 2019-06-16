Трамп закликав змінити мера Лондона після нещодавньої нічної різанини
Укрінформ
Президент США Дональд Трамп закликав лондонців змінити мера Садика Хана після інциденту з різаниною, що сталася напередодні у британській столиці.
Про це глава Білого дому заявив у своєму Twitter.
«Лондону потрібен новий мер якомога скоріше. Хан - це справжня катастрофа, і буде ще гірше!», - заявив він.
Таким чином американський президент прокоментував твіт журналістки і письменниці Кеті Хопкінс про надзвичайну подію в Лондоні, яка сталася в ніч на 15 червня, де двох осіб, 18-ти і 19-ти років, убили ударом ножа, ще трьох поранили. Затримано трьох підозрюваних у вбивстві віком 16-17 років.
У своєму повідомленні письменниця резюмувала ситуацію: «Це Лондонджистан Хана».
Як відомо, Садик Хан Аман є британським політиком-лейбористом пакистанського походження, його було обрано мером Лондона в травні 2016 року.