ДСНС попередила про підйом рівнів води

В Україні у найближчі дні зберігатиметься підйом рівнів води на водоймах.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"За прогнозом УкрГідрометцентру, 15-17 червня на українській ділянці Дунаю біля м. Вилкове зберігатиметься рівень води на небезпечній відмітці 155-160 см над нулем поста, спостерігатиметься підтоплення низинних незаселених ділянок міста (фактичний рівень 14 червня на 8 год. ранку 152 см)", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у другiй половинi 16 червня та впродовж доби 17 червня на рiчках басейну Сяну, Днiстра (Львiвська обл.) очiкується формування локальних дощових паводкiв з пiдйомами рiвнiв води на 0,2 - 1,2 м над рiвнями 15 червня на 8 год, без негативних наслідків.

"При зливових дощах можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. На малих водотоках - рiзке швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води, в горах iснує загроза утворення окремих селевих потокiв", - попереджають у ДСНС.