Атака на танкери в Оманській затоці: Іран викликав посла Британії

Іран викликав посла Великої Британії до Тегерану після того, як Лондон звинуватив Корпус вартових ісламської революції у нападах на нафтові танкери в Оманській затоці.

Про це повідомило агентство ISNA.

"Після заяв міністра закордонних справ Великої Британії, що не відповідають дійсності, які були зроблені після заяв США, в яких нашу країну звинуватили у причетності до подій з двома танкерами в Оманській затоці, послу Великої Британії було висловлено рішучий протест", - йдеться у заяві іранського МЗС.

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За даними ISNA, британського посла попросили пояснити і виправити ситуацію після того, як Британія звинуватила Іран в атаці на танкери в Оманській затоці, ставши, таким чином, єдиною країною, яка підтримала звинувачення США.