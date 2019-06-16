Індія запровадила мита на товари із США

Індія з 16 червня запровадила додаткові мита на низку товарів, які ввозяться зі Сполучених Штатів Америки.

Про це заявило індійське Міністерство фінансів, передає The Economic Times.

Згідно з ухваленим рішенням, заходи торкнуться 28 товарів, зокрема мито на ввезені з США яблука становитиме 70%, також обкладуть митом мигдаль і волоський горіх.

Країна розраховує отримати від цих мит близько 220 млн. доларів.

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Запровадження країною додаткових мит стало відповіддю на скасування США торговельних пільг.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Індія не надала рівного доступу до своїх ринків.