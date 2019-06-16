Румунія привітала кроки з врегулювання політичної кризи у Молдові

Президент Румунії Клаус Йоганніс вітає останні події у Молдові, які можуть сприяти врегулюванню політичної кризи та мирній передачі влади.

Про це поінформували у прес-службі адміністрації румунського президента, повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Молдові.

У президентській адміністрації звернули особливу увагу і на те, що відставка старого уряду Молдови та початок мирної передачі влади розпочалися під час візиту до Кишинева делегації адміністрації президента Румунії на чолі з радником глави держави Богданом Ауреску.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні колишній уряд Молдови під керівництвом Павела Філіпа пішов у відставку, а сьогодні своє перше засідання новий уряд на чолі з Майєю Санду провів у будівлі Кабінету Міністрів.

У суботу, 8 червня, у парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів та політичного блоку «ACUM». Під угодою підписалися 60 депутатів з 101-го.

На засіданні спікером парламенту було обрано голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня та у наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний і Санду.

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У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павелом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни». Додон не виключає перегляду рішень Конституційного суду.