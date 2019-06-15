Унаслідок зіткнень у Сирії загинули 35 осіб - Human Rights

У Сирії в результаті зіткнень між силами режиму Асада та антиурядовими повстанцями загинули щонайменше 35 осіб.

Про це інформує портал Zamanalwsl з посиланням на сирійський відділ групи Human Rights Watch.

«Щонайменше 35 учасників зіткнень, у тому числі 26 представників сил режиму, були вбиті в суботу в результаті сутичок і авіаударів на північному заході Сирії», - йдеться у повідомленні. Зазначається, що зіткнення розпочалися після того, як підтримувані Росією сили режиму Асада намагалися повернути собі два села, захоплені повстанцями на початку місяця. Сирійський режим та російська авіація знищили дев'ятьох повстанців, повідомляють правозахисники

Під час наступних сутичок на півночі провінції Хама загинули 26 осіб з боку сил режиму, у тому числі вісім осіб - у результаті вибуху міни.

Як повідомлялося, міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch звинуватила сирійсько-російський "військовий альянс" у використанні "коктейлю з забороненої та змішаної зброї" для атак на цивільних осіб у північно-західній частині Сирії.

РФ разом з Іраном надала сирійському президенту Башару Асаду вирішальну військову та дипломатичну підтримку протягом восьмирічної громадянської війни в країні, що почалася з придушення протестів урядом у березні 2011 року. Сполучені Штати та Туреччина надали підтримку різним групам повстанців у Сирії.

Фото: zamanalwsl.net