Президент Словаччини Зузана Чапутова вступила на посаду

Юрист Зузана Чапутова склала присягу президента Словацької Республіки.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, у своєму інавгураційному виступі Чапутова наголосила, що стала президентом Словаччини «не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити» народу.

45-річна Чапутова стала наймолодшим президентом Словаччини і першою жінкою на найвищій державній посаді в історії країни.

За даними Статистичного бюро Словацької Республіки, за неї віддали свої голоси 58% виборців, її суперника, дипломата Мароша Шефчовича підтримали 42% виборців.

Уже відомо, що перший офіційний візит новий президент Словаччини здійснить через п’ять днів після інавгурації до сусідньої Чехії.

Фото: Marko Erd, Sme