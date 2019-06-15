Берлін представив концепцію мирного посередництва

Німеччина прагне грати роль медіатора у цілому ряді конфліктів і бачить в цьому свою позитивну роль.

Про це йдеться в представленій у п'ятницю в Берліні концепції миротворчого посередництва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чи то в Україні, в Лівії, Іраку чи Нікарагуа, Німеччина бере участь у різних контекстах мирного посередництва», - відзначили в МЗС.

ФРН не тільки виступає як безпосередній медіатор, як, наприклад, у спробах врегулювати конфлікт в Україні, але також підтримує мирні процеси у понад 30 країнах світу з допомогою експертів-парламентерів.

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Характерно, що саме з 2014 року Федеральне міністерство закордонних справ постійно розширює свою участь у мирному посередництва, керуючись принципами: «Запобігання кризи, врегулювання конфліктів, сприяння миру».

У Берліні вважають посередництво дієвим інструментом відновлення і зміцнення миру. Проте головним завданням бачать попередження ескалації конфлікту на ранніх стадіях.

«Ми виступаємо в якості посередника не тільки з альтруїстичних мотивів, але і через наші власні інтереси і цінності», - йдеться в концепції. Німеччина гарантує, що її участь буде максимально широко підтримуватися безпосередньо залученими сторонами, відповідними зацікавленими сторонами та багатосторонніми суб'єктами (такими як ООН, ОБСЄ, ЄС та ін).