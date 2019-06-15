Берлін представив концепцію мирного посередництва

Берлін представив концепцію мирного посередництва

Укрінформ
Німеччина прагне грати роль медіатора у цілому ряді конфліктів і бачить в цьому свою позитивну роль.

Про це йдеться в представленій у п'ятницю в Берліні концепції миротворчого посередництва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Чи то в Україні, в Лівії, Іраку чи Нікарагуа, Німеччина бере участь у різних контекстах мирного посередництва», - відзначили в МЗС.

ФРН не тільки виступає як безпосередній медіатор, як, наприклад, у спробах врегулювати конфлікт в Україні, але також підтримує мирні процеси у понад 30 країнах світу з допомогою експертів-парламентерів.

Читайте також: Берлін не змінив позицію щодо санкцій проти РФ

Характерно, що саме з 2014 року Федеральне міністерство закордонних справ постійно розширює свою участь у мирному посередництва, керуючись принципами: «Запобігання кризи, врегулювання конфліктів, сприяння миру».

У Берліні вважають посередництво дієвим інструментом відновлення і зміцнення миру. Проте головним завданням бачать попередження ескалації конфлікту на ранніх стадіях.

«Ми виступаємо в якості посередника не тільки з альтруїстичних мотивів, але і через наші власні інтереси і цінності», - йдеться в концепції. Німеччина гарантує, що її участь буде максимально широко підтримуватися безпосередньо залученими сторонами, відповідними зацікавленими сторонами та багатосторонніми суб'єктами (такими як ООН, ОБСЄ, ЄС та ін).

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-