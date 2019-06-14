В Албанії демонстранти блокували кортеж прем’єра

На сході Албанії демонстранти напали на кортеж глави уряду та лідера правлячої Соціалістичної партії Еді Рами, поліція затримала учасників протестів.

Про це повідомляє Exit.

“Арешти та затримання відбулися після того, як протестуючі, скандуючи «Рама, геть!», заблокували дорогу кортежу глави уряду Еді Рами у містечку Перреньях”, - йдеться у повідомленні.

Рама прямував на зустріч з прихильниками своєї партії в місті Лібражд, щоб представити кандидатуру міського голови від соціалістів. Протестувальники закидали урядові автомобілі камінням та різними предметами.

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У результаті акції протесту були затримані 7 регіональних представників опозиційної Демократичної партії. Крім того, були затримані ще 16 учасників протестів. Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року в Албанії почалися протести. Опозиція вимагає проведення нових виборів та відставки прем'єра Рами, який обіймає посаду з 2013 року.

Керуючу Албанську соціалістичну партію та її голову обвинувачують у фальсифікації результатів виборів та корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали мандати на знак протесту.