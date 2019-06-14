В Албанії демонстранти блокували кортеж прем’єра
Про це повідомляє Exit.
“Арешти та затримання відбулися після того, як протестуючі, скандуючи «Рама, геть!», заблокували дорогу кортежу глави уряду Еді Рами у містечку Перреньях”, - йдеться у повідомленні.
Рама прямував на зустріч з прихильниками своєї партії в місті Лібражд, щоб представити кандидатуру міського голови від соціалістів. Протестувальники закидали урядові автомобілі камінням та різними предметами.
У результаті акції протесту були затримані 7 регіональних представників опозиційної Демократичної партії. Крім того, були затримані ще 16 учасників протестів. Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року в Албанії почалися протести. Опозиція вимагає проведення нових виборів та відставки прем'єра Рами, який обіймає посаду з 2013 року.
Керуючу Албанську соціалістичну партію та її голову обвинувачують у фальсифікації результатів виборів та корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали мандати на знак протесту.