Аеропорт Мінська чекає "сигналу" МЗС, аби замінити Kiev на Kyiv

Без сигналу з боку МЗС Білорусі аеропорт "Мінськ" не буде приєднуватися до ініційованої українською владою кампанії #KyivNotKiev щодо коректного написання латиницею назви української столиці.

Про це повідомила адміністрація аеропорту, пише Радіо Свобода.

"Як тільки МЗС повідомить нам про зміну назви міста Києва, ми відразу ж введемо нову транслітерацію. Так що чекаємо. До речі, недавно ми досить оперативно поміняли назву міста Астана на Нур-Султан", – заявила прес-служба летовища.

Наразі на табло аеропорту "Мінськ" латиницею столиця України позначена як Kiev, а не Kyiv.

Як повідомляв Укрінформ, нещодавно Рада США з географічних назв ухвалила рішення про заміну офіційної назви столиці України з "Kiev" на "Kyiv" у міжнародній базі. Рішення вступить в силу з 17 червня. Аналогічні рішення раніше ухвалили в країнах Євросоюзу і Канаді.

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На початку жовтня минулого року Міністерство закордонних справ України розпочало онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ та іноземних аеропортів з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev). Чимало європейських столиць і міст вже підтримали цю ініціативу.