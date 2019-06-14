Норвегія приєдналася до країн, які визнали новий уряд Молдови

«Норвегія стурбована й уважно стежить за останніми подіями в Республіці Молдова і підтримує заяви Верховного представника ЄС Могеріні і Генерального секретаря РЄ Ягланда щодо політичної ситуації в Молдові», - йдеться в повідомленні.

Раніше про підтримку нового уряду Молдови заявили Німеччина, Франція, Швеція, Росія та інші країни.

Декілька днів тому було оприлюднено спільну заяву Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні і Єврокомісара з питань розширення і політики добросусідства Йоганнеса Гана, в якій ЄС висловлює готовність співпрацювати з новим урядом Молдови.

Як відомо, в суботу, 8 червня, в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Однак, Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаний спікером, а Майї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду «посяганням на національну безпеку країни».

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Тим часом, державні установи в Кишиневі залишаються заблокованими прихильниками Демократичної партії.

Президент Ігор Додон і новий прем'єр Майя Санду закликали своїх прихильників провести в неділю, 16 червня, в Кишиневі «народний марш» на підтримку парламентської коаліції і нового уряду.