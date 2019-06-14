У Китаї обвалився міст, декілька машин упали в воду

"Щонайменше два легкових автомобілі впали у воду в результаті обрушення о 02:12 14 червня ділянки мосту Дунцзян, який знаходиться в районі Юаньчен міста Хеюань (пров. Гуандун, Південний Китай)", - йдеться в повідомленні.

Наразі одну людину було врятовано, число жертв і постраждалих поки що невідоме. На місці події проводиться пошуково-рятувальна операція.

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За минулий тиждень тривалі сильні дощі викликали повені в деяких районах провінції Гуандун, серед яких місто Хеюань відноситься до одного з найбільш постраждалих районів. Нині дощі почали слабшати на території всієї провінції.