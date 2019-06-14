У Туреччині перекинувся автобус з дітьми, 10 постраждалих

У результаті ДТП постраждали 10 людей: мініавтобус, в якому вони перебували, з’їхав з траси та перевернувся в кювет.

Про це повідомляє CNN Turk.

"У провінції Сівас (північно-центральна частина країни – ред.), біля міста Кангал, сталася аварія за участю мініавтобуса, в результаті якої постраждали 10 осіб, в т.ч. водій, шестеро з поранених – діти», - повідомили рятувальники.

Вік найменшої дитини – один рік, найстаршої – вісім років.

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Наразі триває розслідування інциденту. Причиною аварії вважають те, що водій не впорався із керуванням на слизькій після дощу дорозі.

Всі постраждалі доправлені до лікарні в місті Кангал.