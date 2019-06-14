У Стамбулі проводять флешмоби задля популяризації читання

Близько двох тисяч людей зібралося в Стамбулі для читання книг гуртом та популяризації читання.

Про це повідомляє Daily Sabah.

«Читання – дуже потрібне заняття, важливо пропагувати його, заохочувати громадськість. Ми й надалі будемо проводити такі акції», - наголосив голова району Хасан Акгюн.

Близько 2 тисяч людей різного віку зібралися в районі Буюкчекмедже в Стамбулі, щоб разом почитати книги і таким чином сприяти популяризації читання після того, як муніципалітет округу оголосив 2019 рік "Роком читання".

Мешканці району Буюкчекмедже, що знаходиться на європейській частині міста, зібралися в амфітеатрі Кемаль-Суналь в парку культури. В ході заходу було проведено інтерв'ю з письменниками та сеанси автографування.

Минулого місяця подібна подія відбулася в південній частині країни - провінції Анталії. Діти із початкової та середньої школи і дошкільнята у супроводі батьків зібралися на пляжі Коньяалти і читали майже дві години.

Фото: IHA