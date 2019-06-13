ЄС й надалі шукатиме мирне рішення Карабаського конфлікту

Європейський Союз підтвердив рішучість у пошуку мирного рішення конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це у четвер в Брюсселі заявила Високий Представник ЄС Федеріка Могеріні під час прес-конференції за підсумками другого засідання Ради партнерства ЄС-Вірменія, стенограму виступу якої можна знайти на сайті служби зовнішніх дій ЄС.

«Конфлікт потребує політичного врегулювання. Європейський Союз продовжує повністю підтримувати посередницькі зусилля та пропозиції Співголів мінської групи ОБСЄ, включаючи роботу Спеціального представника по Південному Кавказу і кризі в Грузії Тойво Клаара (Toivo Klaar). Ми закликали всі сторони чітко поважати припинення вогню, відповідно до зобов’язань їх лідерів та міністрів закордонних справ, взятих на останній зустрічі під егідою посередників», - заявила Високий Представник ЄС.

Вона також підтвердила намір ЄС сприяти нормалізації відносин між Вірменією і Туреччиною.

В контексті розвитку двосторонніх відносин в рамках угоди про всеосяжне партнерство і співробітництво між ЄС і Вірменією, Федеріка Могеріні підтвердила намір ЄС сприяти процесам демократичних реформ, розвитку економіки країни та затвердженню верховенства права, що відповідає інтересам громадян країни.