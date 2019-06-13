Парламент Албанії визнав неконституційною спробу президента скасувати вибори
Про це повідомляє АР.
«Парламент Албанії проголосував за ухвалення резолюції, яка визнає неконституційною спробу президента Іліра Мети скасувати муніципальні вибори», - йдеться в повідомленні.
Мета 9 червня вирішив скасувати місцеві вибори, призначені 30 червня, через побоювання, що голосування буде «недемократичним» без участі політичної опозиції.
Однак у визнаній парламентом резолюції крок названий «абсолютно незаконним, оскільки він виходить за рамки конституційних і правових повноважень президента».
Прем'єр-міністр Еді Рама наполягає на тому, щоб муніципальні вибори було проведено відповідно до графіка і політичний «шантаж» не використовувався для проведення дострокових парламентських виборів.
Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року в Албанії почалися протести. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки прем'єра Рами, який займає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію і її главу обвинувачують у фальсифікації результатів виборів і корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.