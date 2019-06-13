Парламент Албанії визнав неконституційною спробу президента скасувати вибори

Парламент Албанії визнав неконституційною спробу президента Іліра Мети скасувати муніципальні вибори.

Про це повідомляє АР.

«Парламент Албанії проголосував за ухвалення резолюції, яка визнає неконституційною спробу президента Іліра Мети скасувати муніципальні вибори», - йдеться в повідомленні.

Мета 9 червня вирішив скасувати місцеві вибори, призначені 30 червня, через побоювання, що голосування буде «недемократичним» без участі політичної опозиції.

Однак у визнаній парламентом резолюції крок названий «абсолютно незаконним, оскільки він виходить за рамки конституційних і правових повноважень президента».

Прем'єр-міністр Еді Рама наполягає на тому, щоб муніципальні вибори було проведено відповідно до графіка і політичний «шантаж» не використовувався для проведення дострокових парламентських виборів.

Читайте також: Президент Албанії скасував місцеві вибори

Як повідомляв Укрінформ, у лютому 2019 року в Албанії почалися протести. Опозиція вимагає проведення нових виборів і відставки прем'єра Рами, який займає посаду з 2013 року. Правлячу Албанську соціалістичну партію і її главу обвинувачують у фальсифікації результатів виборів і корупції. Наприкінці лютого понад 60 депутатів від Демократичної партії Албанії та її союзників здали свої мандати на знак протесту.