На «гонконзькому фронті» перемир’я та прибирання сміття

Мешканці Гонконгу протестували проти можливої екстрадиції до Китаю політичних опонентів Пекіна

«Десятки тисяч людей вийшли на вулиці Гонконгу проти закону, що, на їх думку, дасть змогу КНР затримувати політичних опонентів на території міста», - повідомило на цьому тижні BBC. За даними організаторів, в перший день протестів, 9 червня, у них брали участь більше одного мільйона осіб. Для семимільйонного Гонконгу – мільйон, мабуть, перебільшення. Але це, справді, була одна з найбільших демонстрацій протесту в Гонконзі з часу передачі цієї колишньої британської колонії Китаю в 1997 році.

Донедавна влада Гонконгу відмовлялися від видачі своїх громадян до материкового Китаю через начебто непрозорість юридичної системи та широкого застосування смертної кари. Однак на початку року уряд міста оголосив, що дозволить екстрадицію в КНР, Макао та на Тайвань. Представники бізнесу і юристи в Гонконзі побоюються, що в результаті такого кроку місто може втратити позиції міжнародного фінансового центру.

Губернатор Керрі Лам наполягає на прийнятті законопроекту. Прихильники говорять, що в документі передбачені гарантії, що запобігатимуть екстрадиції будь-кого через релігійне чи політичне переслідування, і йдеться суто про кримінал, як-то вбивства чи зґвалтування. Стверджується, що кожна вимога видачі буде розглядатися окремо. А причиною для внесення таких змін до законодавства називають вбивство у лютому минулого 19-річним мешканцем Гонконгу своєї подруги-тайванки. Хлопець втік з Тайваню додому і, за чинним законом, тепер не може бути виданий.

Але критики законопроекту кажуть, що з прийняттям закону мешканці колишньої британської колонії потраплять у руки системи правосуддя КНР, де, на їх думку, відсутня прозорість в роботі органів юстиції КНР і є часте застосування смертної кари в цій країні. Тому демонстранти і тримали в руках плакати "Ні - екстрадиції в Китай" і "Виданий в Китай – зник назавжди".

Багато учасників взяли з собою парасольки як символ опору, який використовували під час протестів 2014 року. Нинішня акція - найбільша якраз після так званої "Революції парасольок" п'ять років тому, коли сотні тисяч жителів Гонконгу вимагали відставки уряду і права самостійно обирати місцеву владу. Нагадаємо, «Революція парасольок» почалася в Гонконгу 28 вересня 2014 року і тривала 79 днів.

Anthony Wallace/AFP/Getty Images

12 червня демонстранти знову зібралися в урядовому кварталі, готові штурмувати місцевий парламент (Законодавчі збори), де мало відбутися обговорення законопроекту, повідомляє The Telegraph. Демонстранти, надівши для захисту шоломи і озброївшись парасольками, спробували прорватися до Законодавчих зборів. При цьому вони закидали поліцейських камінням, пляшками та іншими предметами. У відповідь поліцейські застосували перцевий газ і кийки. Між демонстрантами та правоохоронцями почалися сутички.

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“Гонконзька поліція застосувала сльозогін, аби зупинити протестувальників від штурму парламенту під час масштабної ескалації громадського гніву проти суперечливого законопроекту про екстрадицію", - йдеться у повідомленні.

Пізніше законодавці заявили, що сесію було скасовано приблизно за 15 хвилин до початку дискусії щодо спірного проекту закону через протестувальників біля парламенту, пише The Guardian.

Фото New York Times

Однак в результаті 72 особи у віці від 15 до 66 років отримали поранення, двоє з них у в критичному стані, серед поранених 21 поліцейський, дев'ятеро з яких були доставлені в лікарню. Наразі двох протестувальників заарештували, повідомляє сайт новин SCMP. Репортер SCMP сказав, що вони затримані під час спроби отримати допомогу в лікарні після того, як повідомили медикам, що їхні травми були результатом протестів.

“Урядові установи у фінансовому районі були закриті до кінця тижня через протести, головна станція метро, що обслуговувала територію біля Законодавчої ради, залишається закритою”, - йдеться у повідомленні CNBC.

Протестувальників стало помітно менше. А ті, що залишаються, використали час… щоб прибрати вулиці від сміття, яке залишилося від акцій протесту в попередні дні.

VIDEO: A day after the worst political unrest since Hong Kong was handed to China in 1997, the city's youths are out to clear rubbish on the streets of the city pic.twitter.com/aXLvb4Zvmy — AFP news agency (@AFP) 13 июня 2019 г.

Отже, чи продовжиться протистояння і наскільки воно буде гострим, стане зрозумілим вже найближчими днями.

Довідково. Гонконг має статус спеціального адміністративного регіону Китаю. Понад 150 років Гонконг був британською колонією. З 1997 року він вже не британське місто, але триває перехідний період - до 2047 року. Гонконг буде існувати за принципом «одна країна - дві системи». Формально він входить до складу КНР, але на особливих умовах. Тут своя валюта, економіка, податкова система, міграційний режим. Правова система британська, а за зовнішню політику і оборону відповідає вже Китай. І з кожним роком вплив материкового Китаю на Гонконг посилюється.

Підготував Олександр Волинський