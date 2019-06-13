Єврокомісар Оттінгер сказав, що саме поєднує Москву, Анкару і Вашингтон

Єврокомісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Оттінгер заявив про те, що за всієї різниці між Москвою, Анкарою і Вашингтоном їх поєднує одна риса – вони не люблять ЄС.

Саме так Єврокомісар під час прес-конференції у Брюсселі відповів на запитання журналістів щодо реакції на позицію лідера німецької партії ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауер, яка напередодні закликала не ототожнювати три названі столиці, незважаючи на те, що прізвища Трамп, Путін і Ердоган надто часто лунають у зовнішньополітичних дискусіях в Німеччині саме в критичному контексті.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Є дуже чітка різниця в тому, як ми думаємо про Москву і Анкару, або що ми думаємо про Вашингтон. Але також між ними є деякі спільні моменти. Жоден з перерахованих трьох у дійсності не любить ЄС. Вони, ймовірно, віддали б перевагу мати справу з країнами-членами індивідуально під час переговорів. Саме тому наше бажання – дуже чітко дати зрозуміти, що у вимірі торгівлі та внутрішнього ринку саме Європейський Союз є партнером по переговорах, як для Президента США, так і для лідерів інших країн, наприклад, таких як Китай», - сказав Оттінгер.

Він зауважив, що поважає позицію пані Аннегрет Крамп-Карренбауер.

«Ми всі знаємо, що президент Трамп буде знаходитися в офісі до осені наступного року і буде кандидатом на наступні чотири роки. Тож ми маємо відповідно приймати та поважати його. Як це робить Президент (Єврокомісії) Юнкер, якому вдалося уникнути торговельного конфлікту зі США», - додав Єврокомісар.