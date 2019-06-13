Вступ до ЄС: Єврокомісія підтвердила рекомендацію щодо переговорів з Албанією

Єврокомісія наполягає на своїх рекомендаціях щодо початку переговорів з Албанією про членство в ЄС, незважаючи на застереження, які надходять від деяких європейських країн.

На цьому наголосила речниця Єврокомісії Майя Косьянчич у четвер на брифінгу, відповідаючи на запитання про те, наскільки доповідь Єврокомісії відображає позицію окремих країн-членів ЄС, зокрема Нідерландів і Німеччини, представники яких заявляли про недостатній прогрес Албанії у боротьбі із корупцією та організованою злочинністю, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми твердо віримо, що політика розширення ЄС є геостратегічною інвестицією у мир, стабільність та безпеку, в економічне зростання всієї Європи. На основі об’єктивної оцінки Єврокомісія дійшла висновку, що Албанія та Північна Македонія продемонстрували рішучість у просуванні європейським шляхом і досягли високих і стабільних результатів. Виходячи з цього, Єврокомісія рекомендувала Європейській раді розпочати переговори з цими країнами, і зараз від рішення Ради залежить, чи прийняти цю пропозицію», - зауважила речниця.

Вона нагадала, що наприкінці травня Єврокомісія ухвалила річний «пакет розширення» та оприлюднила рекомендації для країн Західних Балкан і Туреччини, яка є країною-кандидатом. Аналіз процесу демократичних перетворень та просування країн регіону на шляху європейської інтеграції був зроблений на підставі інформації від багатьох суб’єктів, включаючи уряди країн-членів ЄС.

«Треба розуміти, що розширення – це процес, який вимагає дуже чітких зобов’язань та виконання цілого ряду політичних та економічних критеріїв. Зараз ідеться лише про перший крок на цьому шляху. Ніхто зараз не каже, що всі умови та критерії дотримані. Боротьба проти організованої злочинності та корупції залишається одним з пріоритетів, це ті зобов’язання, які були прийняти всім регіоном Західних Балкан, включаючи і ці дві країни. Наша оцінка була зроблена, зараз рішення залежить від Європейської ради», - додала речниця Єврокомісії.

Як стало відомо кореспондентові Укрінформу з дипломатичних джерел, близьких до Європейської ради, на цьому етапі не розглядається можливість «розпарування» Північної Македонії і Албанії під час розгляду питання щодо початку переговорів з ними про членство в ЄС. Поки що обидві країни розглядаються у «єдиному пакеті», незважаючи на те, що Албанія отримала низку неприємних оцінок, зокрема з боку парламенту Нідерландів, який вказав на недостатні зусилля країни у боротьбі проти організованої злочинності та запропонував скасувати для албанців режим безвізових поїздок до ЄС.

Вчора, за повідомленнями європейських ЗМІ, уряд Нідерландів отримав від парламенту пропозицію не підтримувати рекомендації Єврокомісії щодо початку переговорів з Албанією про вступ до ЄС.