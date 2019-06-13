Через сильні повені на півночі Італії евакуювали людей

На півночі Італії в районі озера Комо через сильні повені і зсуви влада евакуювала місцевих жителів.

Про це повідомляє The Local.

“Будинки були евакуйовані, а дороги закриті навколо озера Комо в середу після сильного дощу, що викликав повені і зсуви”, - йдеться у повідомленні.

Також були евакуйовані ферми та наметове містечко.

Як зазначається, частину провінції Лекко в регіоні Ломбардія вже кілька днів заливають сильні дощі, що в поєднанні з таненням снігів у горах призвело до повеней в регіоні.

У середу було перервано залізничне сполучення, а кілька доріг були заблоковані, включаючи маршрут навколо частини озера Комо. Частина дорожнього полотна занурилася під воду більш, ніж на метр.

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В кількох частинах регіону також пройшов град. Деякі жителі публікували в соцмережах фотографії величезного граду розміром з яйце.

У провінціях Комо, Брешіа і Сондріо також повідомлялося про високий рівень води і падіння дерев.

За прогнозами метеорологів, у найближчі дні погодні умови будуть різко змінюватися, а температура підвищиться вище середньої для цього сезону по всій країні.

Фото: Vigili del Fuoco/Twitter