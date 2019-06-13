Через сильні повені на півночі Італії евакуювали людей
Про це повідомляє The Local.
“Будинки були евакуйовані, а дороги закриті навколо озера Комо в середу після сильного дощу, що викликав повені і зсуви”, - йдеться у повідомленні.
Також були евакуйовані ферми та наметове містечко.
Як зазначається, частину провінції Лекко в регіоні Ломбардія вже кілька днів заливають сильні дощі, що в поєднанні з таненням снігів у горах призвело до повеней в регіоні.
У середу було перервано залізничне сполучення, а кілька доріг були заблоковані, включаючи маршрут навколо частини озера Комо. Частина дорожнього полотна занурилася під воду більш, ніж на метр.
В кількох частинах регіону також пройшов град. Деякі жителі публікували в соцмережах фотографії величезного граду розміром з яйце.
У провінціях Комо, Брешіа і Сондріо також повідомлялося про високий рівень води і падіння дерев.
За прогнозами метеорологів, у найближчі дні погодні умови будуть різко змінюватися, а температура підвищиться вище середньої для цього сезону по всій країні.
Фото: Vigili del Fuoco/Twitter