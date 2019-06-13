МЗС засуджує напад у Малі, під час якого загинуло 95 осіб

Міністерство закордонних справ України рішуче засудило збройний напад на мешканців села Собаме Да у Республіці Малі, в результаті якого загинуло 95 цивільних осіб.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

"З глибоким сумом та обуренням в Україні зустріли звістку про напад, скоєний на мешканців села Собаме Да у Республіці Малі у ніч з 9 на 10 червня, що призвів до загибелі понад 95 цивільних осіб, серед яких багато жінок та дітей. МЗС України рішуче засуджує цей ганебний злочин та висловлює надію на те, що причетні до скоєння цього варварського терористичного акту, понесуть справедливе покарання", - заявили у зовнішньополічному відомстві.

У МЗС наголосили, що Україна як один із провідних контрибуторів у реалізації миротворчих операцій ООН на Африканському континенті, а також учасник багатопрофільної інтегрованої місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації у Малі (MINUSMA), висловлює підтримку зусиллям уряду Республіки Малі та міжнародного співтовариства, спрямованим на відновлення миру й стабільності у цій західноафриканській країні.

Як повідомляв Укрінформ, у Малі внаслідок зіткнень між конкуруючими етнічними групами у ніч проти 10 червня загинули майже 100 осіб з етнічної групи догонів.