Аварія катера у Будапешті: ідентифікували тіло ще одного загиблого

Угорські судмедексперти ідентифікували тіло чоловіка, знайдене рятувальниками у Дунаї напередодні між населеними пунктами Дуна Белчке і Мадоча, на північ від міста Пакш.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"За даними поліції, загиблим є турист із Південної Кореї", - йдеться у повідомленні.

Зазначається також, що пошуки трьох зниклих безвісти досі тривають уздовж берегів Дунаю, на південь від мосту Марґіт у Будапешті, де сталась аварія, включно до кордону з Сербією.

Угорська сторона також повідомила, що інтенсивні пошуки наразі тривають в нижній течії Дунаю на угорському боці, але жодних сигналів про виявлення тіл немає.

Раніше, 11 червня, Міністерство внутрішніх справ України заявило, що співпрацюватиме з урядами Угорщини та Південної Кореї у пошуку безвісти зниклих унаслідок аварії катера на Дунаї у Будапешті.

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Як повідомлялося, тоді зіткнулися невеликий прогулянковий катер Hableany з громадянами Південної Кореї на борту і круїзний лайнер Viking Sygin під керуванням капітана-українця. Після зіткнення катер перекинувся і затонув. На його борту було 35 людей (угорські капітан та матрос і 33 пасажири, громадяни Південної Кореї), врятувалися лише семеро туристів. Незабаром після аварії влада повідомила про понад 20 зниклих безвісти.

11 червня аварійним річковим службам вдалося підняти затонулий катер і відтранспортувати у док на острові Чепель у Будапешті, де щодо нього триватимуть подальші слідчі дії.