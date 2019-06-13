Швейцарія виконала лише п'ять антикорупційних рекомендацій GRECO

У Раді Європи закликали Швейцарію припинити практику, коли судді федеральних судів фінансують політичні партії з метою забезпечення свого переобрання.

Про це йдеться в оприлюдненій у четвер доповіді Групи держав проти корупції Ради Європи (GRECO), повідомляє власний кореспондент Укрінформу у Страсбурзі.

«У доповіді із запобігання корупції серед парламентаріїв, суддів і прокурорів у Швейцарії Група держав проти корупції із розчаруванням відзначає рішення уряду не вносити до парламенту пропозиції щодо заборони практики, коли судді федеральних судів виплачують пропорційну або фіксовану частину своєї зарплатні політичним партіям з метою забезпечення свого переобрання», - заявили у Раді Європи.

GRECO закликало швейцарське керівництво переглянути свою позицію з цього питання.

Загалом, як відзначається у доповіді, із 12 рекомендацій GRECO щодо боротьби з корупцією Швейцарія виконала лише п'ять.