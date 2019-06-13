Автобус з дітьми потрапив у ДТП в Угорщині, тринадцять постраждалих

У результаті зіткнення пасажирського автобуса з автомобілем на північному сході Угорщини постраждали 10 дітей та троє дорослих.

Про це повідомляє SME.

“10 дітей і троє дорослих постраждали у вівторок, 12 червня, у результаті зіткнення автобуса з автомобілем на північному сході Угорщини”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, автобус зі словацькими номерами перевозив дітей зі Словаччини.

Поінформовано, що аварія сталася у середу о 17 годині біля села Тактахаркани. У результаті лобового зіткнення обидва транспортні засоби опинилися у канаві.

Всіх постраждалих, 11 пасажирів автобуса й двох пасажирів авто, було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Фото: TASR