Автобус з дітьми потрапив у ДТП в Угорщині, тринадцять постраждалих
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Укрінформ
У результаті зіткнення пасажирського автобуса з автомобілем на північному сході Угорщини постраждали 10 дітей та троє дорослих.
Про це повідомляє SME.
“10 дітей і троє дорослих постраждали у вівторок, 12 червня, у результаті зіткнення автобуса з автомобілем на північному сході Угорщини”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, автобус зі словацькими номерами перевозив дітей зі Словаччини.
Поінформовано, що аварія сталася у середу о 17 годині біля села Тактахаркани. У результаті лобового зіткнення обидва транспортні засоби опинилися у канаві.
Всіх постраждалих, 11 пасажирів автобуса й двох пасажирів авто, було госпіталізовано до місцевої лікарні.
Фото: TASR