Ізраїль завдав авіаудари по військовому комплексу ХАМАС у Секторі Гази

ВПС Ізраїлю завдали ударів по «підземній інфраструктурі» бойовиків ХАМАС у Секторі Гази.

Про це заявили в Армії оборони Ізраїлю (IDF), повідомляє The Times of Israel.

«(Ізраїльські - ред) винищувачі бомбили підземну терористичну інфраструктуру на базі, що належить терористичній групі ХАМАС у південній частині Сектора Гази», - йдеться в повідомленні.

У заяві армії уточнюється, що авіаудари стали відповіддю на ракету, яка була випущена по південному Ізраїлю з території анклаву в ніч на четвер, але була перехоплена системою ПРО «Залізний купол».

Як відзначають в IDF, Ізраїль вважає ХАМАС відповідальним за всі акти насильства, які виходять з Сектора Гази.

Напередодні Ізраїль повністю заборонив палестинцям виходити в море у відповідь на запуски з Сектора Гази гарячих повітряних куль.