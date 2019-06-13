Венесуела вводить купюру номіналом 50 тисяч боліварів

Венесуела введе відразу три нові банкноти номіналом в 10 тисяч, 20 тисяч і 50 тисяч боліварів на тлі гіперінфляції, яка ускладнила звичайні фінансові операції в розореній кризою країні.

Про це йдеться в оголошенні Центрального банку Венесуели, повідомляє Bloomberg.

«Центральний банк країни ... почне поширювати нові банкноти номіналом у 10 000, 20 000 і 50 000, щоб зробити платежі ефективнішими і полегшити ділові операції», - йдеться в повідомленні.

Раніше купюрою з найвищим номіналом у Венесуелі були 500 боліварів.

Через високу інфляцію у Венесуелі паперові гроші стали практично непотрібними. Споживачі, як правило, розплачуються за допомогою пластикових карток або електронних гаманців, незважаючи на ненадійні банківські системи в країні, а щодо твердої валюти більше віддають перевагу доларам США. Проте, багато послуг, такі як проїзд у громадському транспорті або купівля палива, потребують оплати готівкою.

Готівкові гроші у Венесуелі вже більше року є дефіцитом. Пенсіонери, яким за законом виплачуються пенсії готівкою, а також інші жителі країни змушені проводити довгі години в чергах у банках і біля банкоматів. Банки обмежують одноразове зняття готівки сумою, еквівалентною приблизно одному долару США, яка видається десятками банкнот, тоді як більшість постачальників послуг і товарів відмовляються приймати дрібні купюри.

Як повідомляв Укрінформ, за підсумками 2018 року інфляція у Венесуелі становить 130060%. З початку 2019 року інфляція в країні становила 905,6%, у цілому річна - понад 815%.

З січня у Венесуелі триває політична, а також соціально-економічна криза, викликана протистоянням між президентом Ніколасом Мадуро і Хуаном Гуайдо - лідером опозиції і головою парламенту, якого більшість західних країн, включаючи США, визнали тимчасовим президентом.

Фото: Central Bank of Venezuela