Спікер парламенту Молдови: Мирна передача влади – єдиний вихід

Мирна передача влади є єдиним шляхом виходу Молдови з політичної кризи.

Про це повідомляє прес-служба парламенту Молдови за підсумками зустрічі спікера Зінаїди Гречаної з послом США в Кишиневі Дереком Хоганом, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Парламент повністю функціональний, були обрані його керівні органи, затверджено склад нового уряду і призначено генерального секретаря законодавчого органу. Секретаріат парламенту працює у звичайному режимі», - йдеться в повідомленні.

За словами Зінаїди Гречаної, Партія соціалістів і політичний блок ACUM, що входять до складу парламентської коаліції, закликали керівництво Демократичної партії до мирної передачі влади.

Спікер поінформувала Дерека Хогана про ухвалені законодавчі акти, а також про ті законопроекти, які ще належить обговорити.

Посол своєю чергою подякував за зустріч, зазначивши, що функціональність парламенту забезпечено.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу, 8 червня, в парламенті Молдови оголосили про створення тимчасової коаліції, до складу якої ввійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку ACUM. Під угодою підписалися 60 депутатів (усього в парламенті Молдови - 101 депутат).

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречану, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Маєю Санду.

Однак Конституційний суд виніс вердикт про визнання неконституційними всіх рішень, прийнятих нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Зінаїди Гречаної спікером, а Маї Санду прем'єр-міністром.

У вівторок, 11 червня, президент Молдови Ігор Додон анулював підписаний раніше заступником голови Демпартії Павлом Філіпом указ про розпуск парламенту, назвавши рішення Конституційного суду "посяганням на національну безпеку країни".

Тим часом, державні установи в Кишиневі залишаються заблокованими прихильниками Демократичної партії