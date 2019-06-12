Москалькова написала Ягланду, що Голунов має право на компенсацію

Журналіст Іван Голунов, якого затримали в Москві за звинуваченням, нібито, у збуті наркотиків, має право на компенсацію завданої у результаті кримінального переслідування шкоди, включаючи моральну.

Про це уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила в листі до Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда. У листі також йдеться про обставини зняття обвинувачень проти Голунова, написав у Twitter речник генерального секретаря Даніель Холтген.

«Генеральний секретар вітає швидку відповідь», - зазначив представник РЄ.

Москалькова зазначила у листі, що Голунов має право на компенсацію завданої у результаті кримінального переслідування шкоди, включаючи моральну.

Як повідомлялося, журналіста Івана Голунова було затримано 6 червня в Москві за обвинуваченням у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули співробітники поліції.

Увечері 8 червня Нікулінський суд Москви відправив спецкора «Медузи» під домашній арешт строком на два місяці. У ході засідання Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похоронний бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.

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У той же день генсек Ради Європи Ягланд звернувся до глави МВС Росії Володимира Колокольцева з закликом особисто розібратися в ситуації з затриманням кореспондента «Медузи» Голунова і діями працівників правоохоронних органів РФ щодо журналіста.

Колокольцев повідомив, що з журналіста "Медузи" Івана Голунова будуть зняті обвинувачення, а справу проти нього закриють.

В цілому «справа Голунова» викликала масову підтримку на його адресу з боку російських журналістів, громадськості.