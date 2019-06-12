Москалькова написала Ягланду, що Голунов має право на компенсацію
Про це уповноважена з прав людини у РФ Тетяна Москалькова повідомила в листі до Генерального секретаря Ради Європи Турбйорна Ягланда. У листі також йдеться про обставини зняття обвинувачень проти Голунова, написав у Twitter речник генерального секретаря Даніель Холтген.
«Генеральний секретар вітає швидку відповідь», - зазначив представник РЄ.
Москалькова зазначила у листі, що Голунов має право на компенсацію завданої у результаті кримінального переслідування шкоди, включаючи моральну.
Як повідомлялося, журналіста Івана Голунова було затримано 6 червня в Москві за обвинуваченням у замаху на збут наркотиків у великих розмірах. У відділенні поліції його били, не давали зв'язатися з близькими і скористатися послугами адвоката. Журналіст стверджує, що наркотики йому підкинули співробітники поліції.
Увечері 8 червня Нікулінський суд Москви відправив спецкора «Медузи» під домашній арешт строком на два місяці. У ході засідання Голунов заявив, що пов'язує кримінальну справу зі своїми розслідуваннями про похоронний бізнес, доходи від якого надходять високопоставленим силовикам.
У той же день генсек Ради Європи Ягланд звернувся до глави МВС Росії Володимира Колокольцева з закликом особисто розібратися в ситуації з затриманням кореспондента «Медузи» Голунова і діями працівників правоохоронних органів РФ щодо журналіста.
Колокольцев повідомив, що з журналіста "Медузи" Івана Голунова будуть зняті обвинувачення, а справу проти нього закриють.
В цілому «справа Голунова» викликала масову підтримку на його адресу з боку російських журналістів, громадськості.