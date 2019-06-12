В Уганді - перша смерть від Еболи

“Загалом маємо 3 підтверджені випадки з Еболою, серед яких один (5-річний хлопчик) помер сьогодні вранці”, - зазначила вона.

Асенг також додала, що нині вже перевірять семеро людей на наявність лихоманки.

Раніше стало відомо, що у неділю з сусідньої Демократичної Республіки Конго прибув 5-річний хлопчик з родиною, яка після перетину кордону одразу звернувся до лікарів за отриманням медичної допомоги. Після тестів у хлопчика виявили Еболу, вперше в Уганді. Пізніше результати підтвердили наявність Еболи й у його батьків.

Як повідомлялося, епідемію Еболи було оголошено в провінції Північне Ківу 1 серпня минулого року, після чого хвороба поширилася на сусідню провінцію.

Читайте також: В Уганді зафіксували перший випадок Еболи

У травні Євросоюз додатково виділив €5 млн гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом лихоманки. За оцінками європейських експертів, Ебола в Конго залишається серйозною загрозою, тому необхідно зробити все можливе, щоб зупинити поширення епідемії, включаючи зусилля з вакцинації, лікування та інші заходи.

11 червня 2019 року в Міністерстві охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго повідомили про 1346 смертей (1252 підтверджених і 94 ймовірних) і 539 осіб, які одужали від Еболи.

Фото: twitter.com/JaneRuth_Aceng