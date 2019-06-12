Єменські бойовики атакували саудівський аеропорт, десятки поранених
Про це повідомляє державне саудівське інформаційне агентство SPA.
“Речник саудівської коаліції в Ємені полковник Туркі Аль-Малікі повідомив у середу вранці, що ворожа ракета, яка була випущена повстанцями-хуситими, потрапила в зал очікування в міжнародному аеропорту Абха в провінції Асір на південному заході Саудівської Аравії, де щоденно проходять тисячі іноземних пасажирів”, - йдеться у повідомленні.
За словами Аль-Малікі, у результаті атаки було поранено 26 цивільних, зокрема три жінки та двоє дітей.
Восьмеро постраждалих було госпіталізовано до місцевої лікарні, а 18 особам була надана медична допомога на місці.
Зазначається, що також була завдана шкода лаунж-зоні аеропорту.
Як повідомлялося, війна в Ємені між проіранськими хуситами та офіційною владою, яку підтримує Захід, а також сунітська коаліція на чолі з Саудівською Аравією, триває з 2015 року. В опублікованій наприкінці квітня доповіді організації Armed Conflict Location & Event Data Project повідомляється, що кількість жертв війни у Ємені з 2016 року сягнула 70 тис. осіб.