В Уганді зафіксували перший випадок Еболи

“В Уганді 5-річний хлопчик отримав позитивний результат тесту на Еболу, таким чином ставши першим випадком смертельного вірусу за кордоном з початку його спалаху у сусідній Демократичній Республіці Конго минулого року”, - йдеться у повідомленні.

За словами Асенг, дитину було направлено разом із членами його родини на карантин у лікарню, що знаходиться на кордоні з Конго.

Зазначається, що родичів хлопчика також тестували на наявність лихоманки Еболи, однак, ці результати очікуються протягом сьогоднішнього дня.

У представництві Всесвітньої організації здоров'я зауважили, що хлопчик із родиною прибули з Конго до Уганди в неділю і одразу звернулися до лікарні по медичну допомогу.

Як повідомлялося, епідемію Еболи було оголошено в провінції Північне Ківу 1 серпня минулого року, після чого хвороба поширилася на сусідню провінцію Ітурі.

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У травні Євросоюз додатково виділив €5 млн гуманітарної допомоги для боротьби зі спалахом лихоманки. За оцінками європейських експертів, Ебола в Конго залишається серйозною загрозою, тому необхідно зробити все можливе, щоб зупинити поширення епідемії, включаючи зусилля з вакцинації, лікування та інші заходи.

11 червня 2019 року в Міністерстві охорони здоров'я Демократичної Республіки Конго повідомили про 1346 смертей (1252 підтверджених і 94 ймовірних) і 539 осіб, які одужали від Еболи.

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