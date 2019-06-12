Трамп каже, що отримав нового листа від Кім Чен Ина

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "прекрасного листа" від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Про це повідомляє Politico.

"Президент Дональд Трамп обговорив свої взаємини з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином у вівторок, заявивши, що отримав "прекрасного листа" від Кіма", - йдеться у повідомленні.

Трамп не стримував похвали КНДР, заявивши, що "Північна Корея має величезний потенціал" під керівництвом Кіма.

Американський лідер також сказав, що зробив реальний прогрес завдяки своїм дипломатичним зусиллям з лідером КНДР.

Раніше повідомлялося, що Білий дім допускає проведення третього саміту за участю лідерів США й Північної Кореї, наголошуючи, що в цьому питанні все залежить від офіційного Пхеньяна.

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Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели перший історичний саміт рік тому в Сінгапурі. Тоді сторони узгодили спільну позицію щодо необхідності денуклеаризації КНДР. Другий саміт відбувся наприкінці лютого цього року в Ханої, під час якого переговори були завершені завчасно без досягнення будь-яких домовленостей.