Болтон звинувачує РФ і Китай у поширенні фейків про адміністрацію Трампа

У США вважають, що Росія, Китай та інші країни поширюють неправдиву інформацію про внутрішні розбіжності в адміністрації американського президента Дональда Трампа.

Про це заявив у вівторок радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон, повідомляє Bloomberg.

"У нас є вагомі підстави вважати, що Північна Корея, Іран, Венесуела, Росія і Китай намагаються сіяти дезінформацію про розбіжності у поглядах в адміністрації Трампа і говорять, що президент і його радники розділені, а також подібні речі", - заявив Болтон.

За його словами, журналісти підхоплюють неправдиву інформацію.

Болтон під час свого виступу зазначив, що це нормально — мати розбіжності між урядовими чиновниками.

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Видання пише, що сам Болтон мав розбіжності з іншими представниками адміністрації, включаючи державного секретаря Майкла Помпео і самого Трампа.