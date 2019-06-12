З полону талібів в Афганістані визволили майже півсотні заручників

На півночі Афганістану силовики захопили базу талібів і визволили 44 особи, яких там утримували бойовики.

Про це повідомляє Сіньхуа.

“Афганські сили у вівторок в ході рейду захопили базу талібів в окрузі Баглан-і-Марказі північної провінції Баглан і визволили 44 затриманих. Про це заявив губернатор округу Ханзада Мазломяр", - ідеться в повідомленні.

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Зазначається, що офіційний представник МВС Афганістану Насрат Рахімі підтвердив цей факт. При цьому він уточнив, що 17 затриманих - мирні жителі, а решта - працівники сил безпеки.