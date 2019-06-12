Помпео збирається в масштабний тур до Азії

Денуклеаризація КНДР, зміцнення альянсу США - Японія - Південна Корея, а також стабільність в Індо-Тихоокеанському регіоні стануть основними темами азійського турне держсекретаря США Майкла Помпео.

За інформацією Держдепартаменту США, наприкінці червня Помпео відвідає одразу чотири країни регіону, передає кореспондент Укрінформу.

"Державний секретар Майк Помпео відвідає Індію, Шрі-Ланку, Японію і Республіку Корея в період 24-30 червня з метою розширення й поглиблення наших партнерських відносин із ключовими країнами", - зазначається в повідомленні.

Як уточнили в зовнішньополітичному відомстві, глава американської дипломатії проведе зустрічі в Нью-Делі з прем'єр-міністром і міністром закордонних справ Індії - країні, що грає провідну роль не тільки в регіоні, а й на світовій арені.

У Коломбо держсекретар висловить солідарність США народові Шрі-Ланки у зв'язку з кривавими терактами, яких вона нещодавно зазнала. На переговорах із керівництвом країни йтиметься про розширення двосторонньої співпраці.

У японському місті Осака глава Держдепу приєднається до президентської делегації для участі в саміті G20. На зустрічах, крім економічних питань, обговорюватимуться також зусилля щодо денуклеаризації Північної Кореї, зміцнення тристороннього співробітництва Вашингтон - Токіо - Сеул, а також інші виклики.

Після саміту G20 Помпео супроводжуватиме Трампа під час його візиту до Республіки Корея, зазначили в Держдепі.