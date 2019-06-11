Демократи в Конгресі вважають можливим імпічмент Трампа

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі, яка останнім часом критикувала можливість негайного запровадження імпічменту проти президента Дональда Трампа, заявила, що це питання залишається на розгляді, однак потребує додаткового обґрунтування.

Про це вона розповіла під час виступу у вівторок на Фінансовому саміті, організованому Фундацією Пітера Петерсона, повідомляє CNN.

"Це (питання імпічменту – ред.) не знято з розгляду",- заявила впливова конгресвумен.

Тим не менше, Пелосі виступила проти негайного початку процесу імпічменту президента Трампа на тлі закликів її однопартійців, у тому числі тих, хто бере участь у виборах президента США.

У цьому зв'язку Пелосі поставила під питання ефективність процесу імпічменту на нинішньому етапі через брак доказів, які гарантували би кінцеву мету цих зусиль.

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"Якщо ви розпочинаєте процедуру імпічменту, чи отримуєте ви більше інформації?" – зазначила Пелосі, додавши, що все завершиться оскарженням у судах.

У цьому зв'язку Пелосі назвала недавно досягнуту угоду з Міністерством юстиції щодо отримання документів з доповіді Роберта Мюллера перемогою на підтримку нинішнього підходу Палати представників США.